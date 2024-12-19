AKP kendi yarattığı sisteminde öğretmenlerin ücretini bile ödeyemiyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 08:03

TBMM Genel Kurulu’ndaki Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP hükümetlerinin eğitime öncelik verdiğini ve bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdığını savunarak “Eğitim alanındaki tüm yatırımlarımızın ardında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve vizyonu bulunmaktadır” dedi.

Eğitime, bütçeden “aslan payı” ayırmakla övünen iktidar asgari ücretin bile altında ücretlerle güvencesiz bir şekilde çalıştırdığı 100 bine yakın ücretli öğretmenin ücretini ödeyemedi. Ücretli öğretmenlerin her ayın 1 ila 5’i arasında yatması gereken ders ücretleri “ödenek yokluğu” gerekçesiyle Türkiye’nin bazı ilçelerinde yatırılmadı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise ücretli öğretmenlerin maaşlarının yatmamasına “MEB okulları temizleyemiyor, çocuklara bir öğün yemek veremiyor, ücretli öğretmenlerin sigortalarını yarım yatırıp, maaşlarını ise ‘ödeneksizlik’ gerekçesiyle ödemiyor. O zaman bu MEB ne iş yapıyor, bütçesini nereye kullanıyor?” diyerek tepki gösterdi. Öğretmenlerin bankalara borçlandığını ifade eden Bakırlıoğlu, “İşte Milli Eğitim Bakan-lığı’ndan, yüzyılın icadı. Normal şartlar altında bile oldukça mağdur olan eğitimcilerimiz, artık bu sorunların yanında maaşlarını da alamıyor. Eğitime ayrılan ‘büyük’ bütçe nerede?” dedi.

FAZLA DERSE AZ MAAŞ

Cumhuriyet’e konuşan ve ücretlerini alamayan bazı ücretli öğretmenler ise şunları söyledi: “Okullarda birçok öğretmenden fazla derse girip üçte bir maaşa çalışmaya mecbur bırakılıyoruz. Adil kontenjan dağılımı ve MEB kadrosuna atamalarla dahil olmak diliyoruz.”

AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Haftada 20 saat derse giren bir ücretli öğretmen aylık 13 bin 250 TL, 24 saat derse giren aylık 15 bin 750 TL, 30 saatlik derse giren ise aylık 19 bin 250 TL maaş alıyor. Öğretmenlerin haftada en fazla 30 saat derse girme sınırı bulunuyor.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinde öğretmenlere yönelik herhangi bir iyileştirme yapılmamasını eleştirerek ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerin mağduriyetinin devam ettiğini vurguladı. Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin her yıl oransal olarak azaldığını belirterek “Bu kadar düşük ücretle çalışmak ve bunun da zamanında ödenmemesi kabul edilemez” dedi.