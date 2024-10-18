Cumhuriyet gündeme getirmişti: Eğitimciler ödeneklerin yatmadığını bu kez ilçe milli eğitim müdürlüğü önünden dile getirdi

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:39

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:41

Gazetemizin gündeme getirdiği “Öğretmene 4 bin TL ödeneği vermediler: Plansızlık çok derin” isimli haber, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube, haberimize ilişkin kanıtlar ile birlikte Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı şube sekreteri Sibel Gökçe Evci okudu. Haberi araştırması ve çözmesi gereken kurumların gerçeğin üstünü örttüğünü ifade eden Evci, “İtibar edilmemesi yönünde de salık verilmiştir. İtibar edilmeyince, gerçeğin üstü örtülünce, öğretmen arkadaşlarımızın yatmayan ücretleri verilmeyince sorunu çözmüş mü oluyorsunuz?” diye konuştu.

‘DEZENFORME EDEREK Mİ ÇÖZECEKSİNİZ?’

Okulların açıldığı tarihten bu yana aradan 6 hafta geçmesine rağmen eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin neden bazı okullarda ödenmediğini, neden ekim ayına sarkıtıldığını sendika olarak en az 3 kere sorduklarını açıklayan Evci, “Dezenformasyonla mücadeleyi, dezenforme ederek mi çözeceksiniz?, “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi nasıl çalışıyor? Bilmiyoruz. Yanlış mı bilgilendiriliyor? Nasıl araştırmalar yapıyor? Bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi neden dezenforme haber üretmek zorunda kalıyor? Mevzuata göre eylül ayında ödenmesi gereken eğitime hazırlık ödeneğinin eylül ayından sonra kaç okulda ödendiğine ilişkin bilgiye ulaşmak çok da zor değildir. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü gibi kurumlara ulaşarak bunun bilgisini edinebilirler. Ayrıca, ilgili kurumlar bize yazılı olarak başvurdukları takdirde bu okulların bilgisini kendilerine biz de ulaştırabiliriz” dedi.

‘ÖDENEK 10 KAT ERİDİ’

Ödeneğin bugün ya da yarın öğretmenlere ödeneceğini ancak burada problemin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kendi mevzuatına uymamasından kaynaklandığını belirten Evci, “Öğretmenlere eğitime hazırlık olarak ödenmesi gereken bu ücretin 4 bin 85 lira olduğunu ve on binlerce ücretli öğretmene ödenmediğini de belirtmek istiyoruz. Bu ödeneğin günümüz koşullarında öğretmenlerin ihtiyaçlarına ne kadar cevap verdiğini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bir dönem bu paranın karşılığı 10 gramın üzerinde altına denk düşebilirken şimdi iki gram altına bile denk düşmemektedir. Her şey ateş pahası artarken öğretmenin ödeneği 10 kat erimiş durumdadır” diye konuştu.

‘MÜDÜRLE PAYLAŞTIK’

Bazı okullarda öğretmenlerin bu ödenekleri, okul ihtiyaçlarını karşılamak için okul idarelerine verdikleri bilgisini aldıklarını söyleyen Evci, “Çünkü okullarda kâğıt yok, kartuş yok, okulda para yok, ödenek yok denilerek öğretmen aldığı parayı okulun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmaktadır. Bu okulların listesini sayın ilçe milli eğitim müdürümüzle tek tek paylaştık” dedi.

‘PATRONLARI TAKİP EDİYOR MU?’

Özel okul, kurs ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime hazırlık ödeneğinin patronlar tarafından ödenmek zorunda olduğunu vurgulayan Evci, “Ödenmezse bu yasaya aykırıdır, suçtur. MEB, burada patronları denetlemediği için, patronlar da bu ödenekleri rahatlıkla ceplerine indirebiliyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu patronları takip ediyor mu? MEB’e bağlı okullarda yüz binin üzerinde ücretli öğretmen çalışıyor. Beraber derse girdiğimiz arkadaşlarımıza ‘Bu ödenek neden ödenmiyor?’ diye soruyor mu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi?” değerlendirmelerinde bulundu.

‘ÖĞRETMENİN ÖDENEĞİ DEZENFORMASYONA UĞRAMIŞTIR’

Evci son olarak şunları söyledi: “Öğretmenin alım gücü, ödeneği ve itibarı dezenformasyona uğramıştır. En son apaçık gerçek bilgiyi, yani bazı okulların ödeneğinin yatmamış olmasını dezenformasyon diye açıklayarak dezenformasyona uğramışlardır. Biz de Eğitim Sen olarak bu dezenformasyonlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.”