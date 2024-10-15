Öğretmene 4 bin TL ödeneği vermediler: Plansızlık çok derin

Yayınlanma: 15.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.10.2024 - 04:00

Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci, “Eğitimde ‘sessiz devrim’ iddiasında bulunan MEB’in daha temizlik, eğitim ödeneği gibi problemleri bile çözmekte ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Evci, “Bu ödenek ücretli öğretmenlere verilmiyor. Özel okullarda da bu hak gasp ediliyor ama kadrolu öğretmenler için de hâlâ ödenmemiş olması problem. Kanun, ‘Eğitim- öğretim yılının başladığı ay içinde ödenir’ diyor. Diğer ay olmuş, üstüne 15 gün geçmiş ama hâlâ bunu almayan okullar var. Eğitimin sorunlarını çözmek yerine yeni sorunlar yaratıyorlar” dedi.

‘KANUNEN SUÇ!’

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası da Mersin ve İstanbul’da bulunan bazı özel okullarda “eğitim ödeneğinin” ödenmediğini duyurdu. Sendikadan konuya ilişkin ‘Eğitim öğretim ödeneği öğretmenlerin hakkıdır, ödenmemesi kanunen suçtur. Haklarımızı sendikamız ile savunuyor, hak ihlallerine karşı mücadele ediyoruz” açıklaması yapıldı.