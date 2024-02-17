AKP’li rektör büyükelçi olarak atanmıştı: Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü (DEÜ) ve eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar’ın büyükelçi olarak atanmasıyla boşalan rektörlük koltuğuna vekaleten Prof. Dr. Mahmut Ak atandı. Ak, 2015 yılında yapılan seçimlerde ikinci olduğu halde İstanbul Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı.

ANKA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 20:54
AKP’li rektör büyükelçi olarak atanmıştı: Dokuz Eylül’ün yeni rektörü belli oldu
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü ve eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 16 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla AİB Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilciliği'ne atandı. 

Hotar’dan boşalan rektörlük koltuğuna vekaleten oturacak isim belli oldu. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük seçimlerinde 1202 oy alarak birinci sırada yer alan Raşit Tükel yerine 908 oyla ikinci olduğu halde 2 Nisan 2015 tarihinde rektör olarak atanan Prof. Dr. Mahmut AK, DEÜ'ye rektör vekili oldu. 

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Ak’ın İstanbul Üniversitesi'ndeki rektörlük görevi 1 Ağustos 2015 yılında sona ermişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Sekreterliği tarafından üniversiteye gönderilen yazıda “Üniversiteniz Rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın Akdeniz için Birlik (AiB) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmesi sebebiyle üniversiteniz rektörlük görevini yeni rektör ataması yapılncaya kadar İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak’ın vekaleten yürütmesi uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.


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