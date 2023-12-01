Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi'ni cami yerleşkesine taşımak istiyorlar... Veliler isyan etti: Okulumuza dokunmayın

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci sayısının az olması gerekçe gösterilerek Küçükçekmece Külliyesi’ne taşınmak isteniyor.

Bünyesinde 30 derslik, yaklaşık 190 öğrenci bulunan okul, daha önceki yıllarda bina güçlendirmesi gibi gerçeklerle altı yıl boyunca 4 kez taşınmıştı. 2019 yılında mevcut binalarına taşınan lise, bu kez de bina kapasitesinin öğrenci sayısının üzerinde olması gerekçesiyle taşınacak. Ancak okul için işaret edilen yerin külliye olması beraberinde tartışmaları getirdi. Okul yönetimine söz konusu taşınma hakkında herhangi bir yazılı bildirim yapılmazken sürecin ilerleyen günlerde tebliğ edileceği öğrenildi. Ayrıca, ilçe milli eğitim müdürünün bugün okula giderek hem okul yönetimi hem de velilere süreç hakkında bilgi vereceği öğrenildi.

Daha önce defalarca taşınmak zorunda bırakılan okulun velileri duruma tepki gösterdi. Veliler ayrıca okulun taşınacağı yerin bir cami yerleşkesi olmasından dolayı eğitime uygun bir alan olmadığını belirtti. Okulun taşınması kararına karşı çıkmak için imza toplayıp Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim eden veliler, konu hakkında bir de basın açıklaması yaptı.

‘HAKLARINI ZEDELEMEYİN’

Velilerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bir tarafta cenaze merasimi yapılırken aynı avlunun içerisinde diğer binanın içerisinde müzik dersi nasıl işlenebilir? Okulumuz güzel sanatlar lisesidir ve dersler enstrümanlar eşliğinde işlenmektedir. Ayrıca bir tarafta müzik sesi, bir tarafta ezan sesi hiç uygun değildir. Sınırlı kontenjan ve özel yetenekle bu okulları kazanan öğrencilerimizin eğitim hakları bu şekilde zedelenmemelidir. Öğrencilerimizin nitelikli, bilimsel, sanatsal eğitim alabilmeleri için okulumuza dokunmayın.”