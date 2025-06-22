Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak. Peki, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile hangi sayısal, eşit ağırlık, sözel bölümlere girilir?

AYT İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

SAYISAL (MF) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği

Eczacılık

Veterinerlik

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Uçak Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Sağlık Fizikçisi

Genetik ve Biyomühendislik

EŞİT AĞIRLIK (EA) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler

Hukuk Fakültesi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)

Sınıf Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sosyal Hizmet

İşletme

İktisat

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi

Yönetim Bilişim Sistemleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Turizm İşletmeciliği

Sağlık Yönetimi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Ekonomi

Ekonometri

Açıköğretim Lisans (AYT – Eşit Ağırlık):

Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri:

İşletme (Açıköğretim)

İktisat (Açıköğretim)

Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)

Maliye (Açıköğretim)

SÖZEL (TS) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler

Türk Dili ve Edebiyatı

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Arkeoloji

Gazetecilik

Radyo, Televizyon ve Sinema

Yeni Medya

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Görsel İletişim Tasarımı

Reklamcılık

İlahiyat (Lisans)

Türkçe Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sanat Tarihi

Çocuk Gelişimi (Lisans)

Açıköğretim Lisans (AYT – Sözel):

Aşağıdaki açıköğretim bölümleri sözel puan türü ile alım yapar:

Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)

Tarih (Açıköğretim)

Felsefe (Açıköğretim)

Sosyoloji (Açıköğretim)

İlahiyat (Açıköğretim)