Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi katılacak. Peki, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile hangi sayısal, eşit ağırlık, sözel bölümlere girilir?
AYT İLE ALAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
SAYISAL (MF) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği
Eczacılık
Veterinerlik
Hemşirelik
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Uçak Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Sağlık Fizikçisi
Genetik ve Biyomühendislik
EŞİT AĞIRLIK (EA) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler
Hukuk Fakültesi
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR)
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sosyal Hizmet
İşletme
İktisat
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Kamu Yönetimi
Yönetim Bilişim Sistemleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Turizm İşletmeciliği
Sağlık Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ekonomi
Ekonometri
Açıköğretim Lisans (AYT – Eşit Ağırlık):
Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri:
İşletme (Açıköğretim)
İktisat (Açıköğretim)
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
Maliye (Açıköğretim)
SÖZEL (TS) Puan Türü ile Alım Yapan Bölümler
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Sosyoloji
Arkeoloji
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Yeni Medya
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Görsel İletişim Tasarımı
Reklamcılık
İlahiyat (Lisans)
Türkçe Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sanat Tarihi
Çocuk Gelişimi (Lisans)
Açıköğretim Lisans (AYT – Sözel):
Aşağıdaki açıköğretim bölümleri sözel puan türü ile alım yapar:
Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim)
Tarih (Açıköğretim)
Felsefe (Açıköğretim)
Sosyoloji (Açıköğretim)
İlahiyat (Açıköğretim)