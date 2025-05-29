Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES sınavı için geri sayım başladı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, ALES geç başvuru gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, ALES/2 geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ALES ücreti ne kadar?

2025 ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) geç başvuru tarihi belli oldu.

Takvime göre 2025 ALES/2 geç başvuruları, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak.

2025 ALES/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti, 850 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

Sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

2025 ALES/2 NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

Sınava giren adaylar, sonuçlarını 25 Temmuz 2025 tarihinde öğrenebilecekler.