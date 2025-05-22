2025 ALES/2 başvurularında son günler yaklaşırken, ÖSYM'nin sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için başvuru süreci 21 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Peki, ALES/2 geç başvuruları ne zaman? ALES/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?







ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 ALES/2 başvuru işlemleri 13-21 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru imkanı 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’a kadar açık olacak.



ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek. Bu kapsamda 2025 ALES/2 için geç başvuru ücreti 1175 TL olarak belirlendi.



ALES/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.



ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı, 6 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.