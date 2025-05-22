Cumhuriyet Gazetesi Logo
ALES/2 geç başvuruları ne zaman? ALES/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

ALES/2 geç başvuruları ne zaman? ALES/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

22.05.2025 14:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ALES/2 geç başvuruları ne zaman? ALES/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

ALES/2 için geri sayım devam ederken 13 Mayıs'ta başlayan başvuru dönemi, 21 Mayıs'ta sona eriyor. Peki, ALES/2 geç başvuruları ne zaman? ALES/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

2025 ALES/2 başvurularında son günler yaklaşırken, ÖSYM'nin sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için başvuru süreci 21 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Peki, ALES/2 geç başvuruları ne zaman? ALES/2 geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?



ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 ALES/2 başvuru işlemleri 13-21 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru imkanı 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’a kadar açık olacak.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek. Bu kapsamda 2025 ALES/2 için geç başvuru ücreti 1175 TL olarak belirlendi.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı, 6 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

İlgili Konular: #ösym #ales #Geç Başvuru

İlgili Haberler

SGK uzmanından memur ve emekli maaşları için kritik uyarı: Temmuz zammı yaklaşıyor!
SGK uzmanından memur ve emekli maaşları için kritik uyarı: Temmuz zammı yaklaşıyor! Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı yansıtılacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, yapılacak artışın maaşlar arasındaki dengesizliği derinleştirebileceğine dikkat çekti. Enflasyona bağlı olarak yoksulluk sınırının da yükselmesi bekleniyor.
Kıdem tazminatı tavanı temmuzda yükseliyor: İşten ayrılacaklar için kritik uyarı!
Kıdem tazminatı tavanı temmuzda yükseliyor: İşten ayrılacaklar için kritik uyarı! Kıdem tazminatı tavanında temmuz ayında önemli bir artış bekleniyor. Uzun yıllardır aynı işyerinde çalışanlar için bu değişiklik büyük fark yaratacak. Uzmanlar, işten ayrılmayı düşünenlerin zam sonrası hareket etmelerini öneriyor.
MNG kargo kapandı mı? MNG kargo neden isim değiştirdi?
MNG kargo kapandı mı? MNG kargo neden isim değiştirdi? MNG Kargo, 22 Mayıs 2025 itibarıyla ismini resmen değiştirerek "DHL eCommerce" adıyla faaliyet göstermeye başladı. Peki, MNG kargo kapandı mı? MNG kargo neden isim değiştirdi?