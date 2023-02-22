ALES 2023 başvuruları başladı mı? ALES 2023 başvuru ücreti ne kadar? ALES 2023 başvuruları nasıl yapılır?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 13:28

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 13:28

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için ALES'e girmek gerekiyor. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenlerin de ALES'e girme zorunluluğu bulunuyor. Peki, ALES'e nasıl başvurulur? ALES sınav ücreti ne kadar? ALES başvuruları ne zamana kadar sürecek?

ALES BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Nisan'da uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) başvuruları başladı.

ALES BAŞVURUSU NE KADAR SÜRECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Nisan 2023'te yapılacak sınava başvurular, 1 Mart'a kadar alınacak.

ALES BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2023-ALES/1 kılavuzundan ulaşılabilecek.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 2023 başvuru ücreti 185 TL'dir.



