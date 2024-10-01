Yayınlanma: 01.10.2024 - 12:17

Güncelleme: 01.10.2024 - 12:17

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor Yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden başvuru yapabilecek. Peki, ALES başvuruları başladı mı? ALES/3 başvuruları nasıl yapılır?

ALES/3 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı.

Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.