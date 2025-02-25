ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?

ALES/1 başvuru işlemleri devam ediyor. ALES başvurusunda bulunacak adaylar, son tarihin hangi gün olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?

ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:52

Bu yılın ilk ALES oturumu olan ALES'in başvuruları ne zaman bitecek merak konusu. Peki, ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ALES başvuru işlemleri 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

ALES 2025/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2025/1 sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.


Etiketler: #ales #sınav

İlgili Haberler

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman? 2025 MEB İOKBS başvurusu nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler