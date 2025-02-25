ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?
ALES/1 başvuru işlemleri devam ediyor. ALES başvurusunda bulunacak adaylar, son tarihin hangi gün olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?
Bu yılın ilk ALES oturumu olan ALES'in başvuruları ne zaman bitecek merak konusu. Peki, ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ALES başvuru işlemleri 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.
ALES 2025/1 SINAVI NE ZAMAN?
ALES 2025/1 sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
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