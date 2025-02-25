Yayınlanma: 25.02.2025 - 11:52

Güncelleme: 25.02.2025 - 11:52

Bu yılın ilk ALES oturumu olan ALES'in başvuruları ne zaman bitecek merak konusu. Peki, ALES başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2025 ALES/1 sınavı ne zaman?

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ALES başvuru işlemleri 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

ALES 2025/1 SINAVI NE ZAMAN?

ALES 2025/1 sınavı 13 Nisan 2025 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.