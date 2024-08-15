ALES cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
ALES cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, cevap kağıtlarına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün boyunca erişebilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adayların 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2 cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları yayımlandı.
Adaylar, cevap kağıtlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte bugünden itibaren 10 gün boyunca erişebilecek.
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