ALES cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ALES cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı. Adaylar, cevap kağıtlarına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün boyunca erişebilecek

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:16
ALES cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adayların 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2 cevap kağıtlarının görüntüleri, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları yayımlandı.

Adaylar, cevap kağıtlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte bugünden itibaren 10 gün boyunca erişebilecek.


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