ALES sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:01
ALES sonuçları açıklandı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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