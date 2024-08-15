ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Temmuz'da uygulanan 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- Adnan Polat'tan Florya açıklaması!
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- DEM'den AKP'ye geçiş istifa getirdi
- Yeniden Refah Partili isimden yalanlama
- 15 milyon Euro'luk eşleşme!
- 'Bir partinin işaretini benimsemek zorunda değiliz'