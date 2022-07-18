18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:36

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya üzerinden "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını açıkladık" ifadeleri ile YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih tarihlerine çevrildi. Peki,YKS tercih tarihleri açıklandı mı? YKS tercih tarihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Tercih için baraj puanı kaç? İşte 2022 ÖSYM tercih kılavuzu ve tarihleri...

2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı.

Ancak ÖSYM'den gelen sürpriz açıklamayla YKS sonuçları erken olarak açıklandı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Tercihler geçtiğimiz yıllara göre bakıldığında 15 gün sürüyor.

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

2022 YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. "

ADAYLARIN TERCİH HAKKI KAÇ?

Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır.