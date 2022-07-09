ALES/2 geç başvuru tarihi ne zaman? ALES/2 geç başvuru hangi gün başlayacak?

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 00:17

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı(ALES) için başvurular sona erdi. ALES için başvurular 24 Haziran 2022 tarihinde başladı ve 4 Temmuz 2022 tarihine kadar devam etti. ALES başvurusunu kaçıranlar ALES geç başvuru tarihini merak ediyor.

ALES SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıklamış olduğu sınav takvimine göre ALES 21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCETİ NE KADAR?

ALES/2 başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücreti ise normal başvuruların yüzde 50 fazlası oluyor. Böylece geç başvuru ücretinin 277 TL olması bekleniyor.