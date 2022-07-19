YKS sonuçları açıklandı: Tercihler 27 Temmuz-5 Ağustos arasında yapılacak

19 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Barajın kalkmasıyla 1 net doğrusu olan her aday, tercih yapabilecek. Böylece parası olan 1 nete ortaöğretim başarı puanının da eklenmesiyle bir vakıf üniversitesinde öğrenip görüp bir meslek sahibi olabilecek.

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında okuyan adayların Alan Yeterlilik Testi (AYT) doğru cevap ortalamaları, matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri dışında diğer adaylara göre daha düşük oldu. Üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen olmadı.

SINAVIN BİRİNCİLERİ

Tüm adayların girmek zorunda oldukları Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) sınavı geçerli sayılan aday sayısı 3 milyon 8 bin 29 oldu. Bu adaylardan yalnızca 2 milyon 911 bin 511’i 100 puan barajını aştı. Yani TYT’de sıfır çekenlerin sayısı 96 bin 518 oldu.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) birincileri sayısal ve sözelde Kayseri’den, eşit ağırlık birincisi ise İzmir’den çıktı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda birinci Kocaeli ilinden, Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca, Rusça, Arapça ve Fransızca oturumlarının birincileri İstanbul, İngilizce oturumunun birincisi ise Kocaeli ilinden çıktı. Kocaeli’den katılan TYT birincisi aday, aynı zamanda YDT İngilizce birincisi oldu.

SINAVA GİRMEYENLER

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün verdiği bilgilere göre, Temel Yeterlilik Testi’ne başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287 aday sınava katıldı, 226 bin 31 aday sınava girmedi. Aygün, bu yılki YKS’nin en yüksek katılımlı sınav olduğunu belirtti.

FİZİKTE 2, KİMYADA 1.5

TYT’de doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe (40 soru) testinde 17.7, sosyal bilimler (20 soru) testinde 7.9, temel matematik (40 soru) testinde 6.9 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3.2 oldu. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 7.2, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2, kimya (13 soru) alt testinde 1.5 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2 olarak açıklandı.

AYT Türk Dili ve edebiyatı-sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları; Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 6.6, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2.6, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2.9, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları; tarih-2 (11 soru) alt testinde 1.9, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 3.6, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 2.1, din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1.4 olurken YDT’nin ortalamaları ise Almanca testinde 36.1, Arapça testinde 35.5, Fransızca testinde 38.7, İngilizce testinde 39.1, Rusça testinde 41.4 oldu.

KILAVUZ BU HAFTA

ÖSYM, “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nu bu hafta içinde yayımlayacak. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz tarihinde başlayacak ve 5 Ağustos’a kadar sürecek.

YKS ŞAMPİYONLARI ANLATIYOR: BAŞARININ SIRRI DÜZENLİ ÇALIŞMA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Kocaeli’nden katılan Zeynep Dila Kuyucu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunun ve Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce oturumunun birincisi oldu.

İki alanda da 500 tam puan alan Kuyucu, Dilovası ENKA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu. Kuyucu, “Bilgisayar mühendisliği seçmek istiyorum. Boğaziçi, Sabancı, İTÜ olabilir. Bilgisayar mühendisliğinin bir dalına yönelerek mesleğimde olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum” dedi.

9. SINIFTA BAŞLADI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki bir özel okuldan mezun olan Kuyucu, 9. sınıftan beri derslerine düzenli çalıştığını, konuları hiçbir zaman ertelemediğini, böylelikle 11-12. sınıfa geldiğinde çoğu TYT konusunu tamamladığını anlattı. 1. sınıfın başından itibaren iki haftada bir TYT denemesi çözdüğünü belirten Kuyucu, “Hobilerime de vakit ayırdım. 12. sınıfta bile ayırdım. Hiçbir zaman sabahlamadım. Tüm gün okulda çalışıyor, eve gelince de en çok 3-4 saatimi ayırıyordum. Sonra yatıyordum, uykumdan da fedakârlık yapmadım” diye konuştu.

EKONOMİ OKUYACAK

AYT Eşit Ağırlık birincisi Selin Aşıkiraz sonuçların açıklanmasının ardından mezunu olduğu İzmir Atatürk Lisesi’nde bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aşıkiraz, 11. sınıftan itibaren düzenli bir çalışma süreciyle başarıya ulaştığını söyledi.

Deneme sınavlarında hiç birinci olmadığını, Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünde okumak istediğini belirten Aşıkiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal hayatı geri planda bırakmamak gerekiyor. Sürekli ders çalışmanın iyi etkilediğini düşünmüyorum. Verim oldukça düşüyor. İkisini dengelemek önemli. Son yıla kadar çok fazla kitap okuyordum. Geçmişte profesyonel spor yapıyordum, yüzüyordum. Sonra lisede bıraktım ama sınava hazırlanırken 10 dakika da olsa eve geldiğimde egzersiz yaptım.”