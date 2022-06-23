ALES ne zaman? 2022 ALES/2 başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM’nin düzenlediği, akademik personel ve lisansüstü eğitim için girilen ALES sınavının başvuru tarihine sayılı günler kaldı. ALES sınavı ne zaman? ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvuru ücreti ne kadar?
2022 ALES/2 sınavı için başvuru tarihleri yaklaşıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı senede 3 kez yapılıyor. ALES'ten alınan puan, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli oluyor. ALES sınavı ne zaman? ALES başvuruları ne zaman başlayacak? ALES başvuru ücreti ne kadar?
ALES SINAVI NE ZAMAN?
20220 ALES 21 Ağustos 2022'de gerçekleşecek.
ALES BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2022-ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz'a kadar sürecek.
ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM ALES/1 sınav ücretini 185 TL olarak belirlemişti. ALES 2 ücreti için henüz bir açıklama gelmedi.
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