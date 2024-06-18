Yayınlanma: 18.06.2024 - 12:48

Güncelleme: 18.06.2024 - 12:48

2024 DGS sınavının yapılacağı tarih, üniversitelerin 2 yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından tamamlanan DGS başvurularının ardından sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Peki, DGS sınavı ne zaman? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2024 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu. Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.