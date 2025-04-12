Yayınlanma: 12.04.2025 - 23:25

Güncelleme: 12.04.2025 - 23:28

Binlerce yıllık geçmişiyle her yıl gökyüzünü aydınlatan Lyrid Göktaşı Yağmuru, 2025 yılında da meraklı gözleri gökyüzüne çevirecek. Nisan ayının en büyüleyici doğa olaylarından biri olarak kabul edilen bu meteor yağmuru, geceyi yıldızlarla bezeyerek unutulmaz bir manzara sunacak. Peki, Lyrid meteor yağmuru ne zaman? Lyrid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

LYRID METEOR YAĞMURU NEDİR?

Lyrid meteor yağmuru, her yıl Nisan ayında Çalgı (Lyra) takımyıldızı yönünden gelen göktaşlarının Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. Bu gök cisimleri atmosferle karşılaştıklarında yüksek hızda yanarak ışık saçar ve gece gökyüzünde büyüleyici izler bırakır.

Tarihi M.Ö 687 yılına kadar uzanan Lyrid yağmurları, gökyüzü meraklılarının yüzyıllardır ilgiyle takip ettiği en eski göktaşı olaylarından biridir. Her yıl ilkbaharın bu özel döneminde gerçekleşen bu doğa olayı, izleyenlere adeta yıldızlarla süslenmiş bir gökyüzü sunar. Lyrid, sadece bilimsel değil, görsel açıdan da unutulmaz bir deneyim vaat eder.

LYRID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

14-30 Nisan tarihleri arasında gökyüzü, etkileyici ışık izleriyle süslenecek. Bu dönemde gerçekleşecek meteor geçişleri, özellikle 21-22 Nisan gecesinde doruk noktasına ulaşacak. Lyrid meteor yağmurunun en yoğun gözlemlenebileceği bu gecede, saatte ortalama 10 meteor geçişi izlenebilecek. Gökyüzü tutkunları için eşsiz bir görsel şölen sunması beklenen bu doğa olayı, açık havada ve ışık kirliliğinden uzak alanlarda daha net görülebilecek.

LYRID METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Lyrid meteor yağmuru, bu yıl da gökyüzünü adeta bir meteor şölenine çevirecek. Türkiye’den izlenebilecek bu etkileyici doğa olayı, özellikle şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde daha net gözlemlenebilecek. Gökyüzünü aydınlatacak Lyridler, Kuzey Yarımküre'den izlenebilirken, Güney Yarımküre'de gözlemlenemeyecek.