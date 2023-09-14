Yayınlanma: 14.09.2023 - 11:32

Güncelleme: 14.09.2023 - 11:32

Akademik kariyer hedefleyenlerin katılacağı ALES'in ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? 2023 ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? ALES 3 sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.

Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.