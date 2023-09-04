ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Ağustos Pazar günü gerçekleşmişti. Sınava giren adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES sonucu için tarih verilmişti. Sınav sonuçları 4 Eylül bugün açıklandı.
ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUR?
ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.
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