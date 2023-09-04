ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:00
ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 20 Ağustos Pazar günü gerçekleşmişti. Sınava giren adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? 2023 ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM 2023 sınav takvimiyle ALES sonucu için tarih verilmişti. Sınav sonuçları 4 Eylül bugün açıklandı.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLUR?

ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2023 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. ALES/3 başvuruları 29 Eylül 2023 tarihinde başlayıp, 9 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.


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açıklandı ales ösym sınav takvimi

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