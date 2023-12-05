Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:30

Güncelleme: 05.12.2023 - 10:30

Her yıl 3 kez yapılan ALES'in sonuncusu 19 Kasım'da tamamlandı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklancağını merak etti. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

ALES/3 SINAVI AÇIKLANDI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları bugün belli oldu. ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta saat 10.00'da ÖSYM tarafından erişime açıldı. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.