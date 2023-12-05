ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki 3. sınavı 19 Kasım tarihinde yapılmıştı. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Her yıl 3 kez yapılan ALES'in sonuncusu 19 Kasım'da tamamlandı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklancağını merak etti. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
ALES/3 SINAVI AÇIKLANDI MI?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları bugün belli oldu. ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta saat 10.00'da ÖSYM tarafından erişime açıldı. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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