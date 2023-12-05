ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki 3. sınavı 19 Kasım tarihinde yapılmıştı. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 10:30
ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Abone Ol google-news

Her yıl 3 kez yapılan ALES'in sonuncusu 19 Kasım'da tamamlandı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklancağını merak etti. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? 

ALES/3 SINAVI AÇIKLANDI MI?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları bugün belli oldu. ALES/3 sonuçları 5 Aralık'ta saat 10.00'da ÖSYM tarafından erişime açıldı. ALES açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.


ales ALES açıklandı ösym

İlgili Haberler

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakam adaylığı giriş sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav soruları ve cevaplarına nereden bakılır?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakam adaylığı giriş sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav soruları ve cevaplarına nereden bakılır?
ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF ara sınav sonuçları nereden öğrenilir?

ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF ara sınav sonuçları nereden öğrenilir?

En Çok Okunan Haberler