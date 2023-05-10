ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:44

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:44

2023-ALES/1 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılıyor. 2023-ALES/1 sınavı 16 Nisan'da gerçekleşti.



2023 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



2023 ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.



2023 ALES CEVEP ANAHTARI

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

