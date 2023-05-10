ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?
2023-ALES/1 sınavı 16 Nisan'da yapıldı. Sınava giren yüksek lisans adayları ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?
2023-ALES/1 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılıyor. 2023-ALES/1 sınavı 16 Nisan'da gerçekleşti.
2023 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
2023 ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2023 ALES CEVEP ANAHTARI
16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
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