ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?

2023-ALES/1 sınavı 16 Nisan'da yapıldı. Sınava giren yüksek lisans adayları ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 12:44
ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?
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 2023-ALES/1 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılıyor.  2023-ALES/1 sınavı 16 Nisan'da gerçekleşti.

2023 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2023 ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2023 ALES CEVEP ANAHTARI

16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.


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