ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite mezunlarının, yüksek lisans eğitimi alabilmek için girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sınavı 16 Nisan'da tamamlanmıştı. Sınava giren yüksek lisans adayları ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/1 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ÖSYM yayınladığı duyuruda ALES/1 sınavının sonuçlarının ne zaman açıklacağını duyurdu. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda 2023 ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Yayınlanan duyuruya göre; ALES sınav sonuçlar 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü açıklanacak.
ALES SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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