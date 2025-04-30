YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı, ÖSYM tarafından düzenlenecek TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihlerini ve sınav giriş yerlerini merakla bekliyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:37

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? YKS sınav giriş yerleri ne zaman yayınlanacak?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulacak olan 2025 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı.

YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan 10 gün önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılıyor.

Buna göre; 2025 YKS sınav giriş yerlerinin haziran ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.


Etiketler: #YKS #sınav #Sınav Giriş Belgesi

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