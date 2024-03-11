Yayınlanma: 11.03.2024 - 13:18

Güncelleme: 11.03.2024 - 13:18

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES sınav takvimi sonrasında geç başvuru ve sınav tarihi belli oldu. 2024 ALES geç başvuru tarihi, başvuruların bugün sona erecek olması nedeniyle araştırılıyor. Peki, ALES/1 geç başvurusu ne zaman yapılacak? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES/1 BAŞVURUSU SONA ERİYOR

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. ALES başvuruları bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Adaylar için geç başvuru günü 19 Mart 2024 olacak.

2024 ALES SINAV TAKVİMİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 3 Haziran 12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES'in 2024 yılındaki son sınavı olan ALES/3 ise 17 Kasım'da yapılacak.

Bu sınavın başvuruları ise 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETLERİ

ALES/1 başvuru ücreti 490 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücretleri, sınav ücretinin yüzde 50 fazlası olarak ödendiğinden ALES/1 geç başvuru ücreti 735 TL olacaktır.

