ÖSYM duyurdu: 2024-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 14:37
ÖSYM duyurdu: 2024-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı!
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ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 3 Mart'ta uygulanacak 2024 MSÜ'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


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