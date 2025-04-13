Yayınlanma: 13.04.2025 - 14:07

Güncelleme: 13.04.2025 - 14:07

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, adayların katılımıyla 94 sınav merkezinde tamamlandı. Sınav sonrası ALES sınav soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. Peki, ALES/1 soruları ve cevap kitapçıkları yayımlandı mı? ALES cevap anahtarı sorgulama...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ALES soruları ve cevap anahtarı için ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. ALES/1 cevap anahtarı erişime açıldı. Konuyla ilgili ÖSYM açıklaması şu şekilde:

"13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; 13 Nisan 2025 tarihinde saat 13.15'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 23 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir."

ALES CEVAP ANAHTARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

ALES sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM.GOV.TR üzerinden ilan ediliyor. Adaylar, ÖSYM AİS ekranından TC kimlik no ve şifreleri ile sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilecekler.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/1 sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimi doğrultusunda belli oldu. Buna göre yılın ilk ALES sınav sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.