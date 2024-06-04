Yayınlanma: 04.06.2024 - 21:24

Güncelleme: 04.06.2024 - 21:24

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) başvuruları devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, ALES/2 başvuruları ne zaman bitecek? ALES başvurusu nasıl yapılır?

ALES SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 12 Haziran'a kadar sınava başvurabilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.