Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:29

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:29

2024 ALES/3 başvuru tarihleri, üniversite mezunu olan ve yüksek lisans yapmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ALES başvurularını yaparak sınava katılmaya hak kazanacak olan adaylar, başvuruların sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, ALES/3 başvuruları ne zaman bitecek? ALES/3 başvuruları nasıl yapılır?

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları başladı. Sınava başvurular, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak.

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.