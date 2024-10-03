Dünya Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ilan edildi? Dünya Hayvanları Koruma Günü tarihçesi...

Dünya Hayvanları Koruma Günü, hayvanların haklarının korunması ve refahlarının artırılması için bir olanak sunmaktadır. Peki, Dünya Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ilan edildi? Dünya Hayvanları Koruma Günü tarihçesi...

Dünya Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ilan edildi? Dünya Hayvanları Koruma Günü tarihçesi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 14:55

Dünya Hayvanları Koruma Günü, hayvan haklarının günümüzde de korunması için ilan edilen bir gündür. Peki, Dünya Hayvanları Koruma Günü ne zaman? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ilan edildi? Dünya Hayvanları Koruma Günü tarihçesi...

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Hayvanları Koruma Günü, her yıl 4 Ekim'de kutlanmaktadır. Bu gün, hayvanların korunmasına ve refahına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ TARİHİ

Dünya Hayvanları Koruma Günü, ilk kez 1931 yılında Floransa'da yapılan bir konferansta kutlanmaya başlanmıştır. 4 Ekim tarihi, aynı zamanda Azize Francis'in (hayvanların koruyucu azizi) anma günü ile de ilişkilidir.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, hayvanların haklarının korunması ve refahlarının artırılması için bir fırsat sunmaktadır. Bu günü kutlamak, toplumda hayvanlara olan duyarlılığı artırmak açısından büyük önem taşımaktadır.


Etiketler: #4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü #hayvan hakları #hayvan

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