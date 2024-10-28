ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?
ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar da paylaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan ALES/3 sınav giriş yerleri bekleniyor. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?
ÖSYM ALES/3 2024 sınav tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM 2024 sınav takvimiyle ALES 3 ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?
ALES/3 BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilidi. ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alındı.
ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödendi.
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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