Yayınlanma: 15.09.2024 - 09:28

Güncelleme: 15.09.2024 - 09:28

1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı bugün gerçekleştirilecek. 81 il ve Lefkoşa'da eş zamanlı olarak düzenlenecek sınavda 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı kaç dakika olacak ve kaç soru sorulacak? KPSS Ortaöğretim sınavı saat kaçta bitiyor?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM takvimine göre sınav 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak 130 dakikalık sınav 12.25'te sona erecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.