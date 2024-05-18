Yayınlanma: 18.05.2024 - 11:52

Güncelleme: 18.05.2024 - 11:52

Yabancı öğrencilerin kabul sınavı ÖSYM tarafından yapılacak. Birçok dilde yapılacak olan sınav hakkında araştırma yapan öğrenciler, sınavın ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, YÖS/1 sınavı ne zaman, saat kaçta? TR-YÖS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TR-YÖS/1 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TR-YÖS/1 sınavı bugün gerçekleşiyor. Sınav saat 11.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacak. Adaylar, saat 11.00'den sonra sınav binalarına alınmayacak.

YÖS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren 2 yıl geçerli olacak.