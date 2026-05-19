Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

19.05.2026 12:55:00
Haber Merkezi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören binlerce öğrenci için kritik dönem yaklaşırken, 2026 yaz okulu sınav tarihi ve sınav giriş yerleri, mezuniyet hedefi olan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu ders kayıtları 29 Haziran - 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak, yaz okulu eğitimleri ise 29 Haziran’da başlayıp 22 Ağustos 2026’da sona erecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihi akademik takvimle netleşti. Buna göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecek.

