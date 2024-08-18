Yayınlanma: 18.08.2024 - 17:00

Güncelleme: 18.08.2024 - 17:00

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında anaokulu olarak bilinen okul öncesi sınıflarının ne zaman eğitime başlayacağı merak edildi. Peki, Anaokulları ne zaman açılacak? Anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak?

ANAOKULLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından paylaşılan takvime göre okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.