Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yayınlanma: 18.08.2024 - 15:40

Güncelleme: 18.08.2024 - 15:43

1 Temmuz Pazartesi günü başlayan 2024 Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat süreci 10 Ağustos Cumartesi günü sona erdi. Mülakata giren yaklaşık 60 bin aday mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Geçen yıllarda yapılan mülakatların sonuçları mülakatlar bittikten sonraki hafta açıklanmasına karşın bu yıl yapılan mülakatların sonuçları henüz açıklanmadı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından atama takvimi de yayımlanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin MEB’e yöneltilen sorulara ise tatmin edici bir yanıt alınamıyor.

MÜLAKAT KALKMADI!

Öğretmen adayları ve birçok sendika, atamaların 2016’dan önce olduğu gibi sadece KPSS puanlarına göre yapılmasını istiyor. 2023 seçimleri öncesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mülakatların kaldırılacağı sözünü verdi. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatı çeşitli gerekçelerle savunarak yapılacağını belirtti. Sonuçta MEB mayıs ayında mülakat takvimini açıkladı. Hatta bu yıl mülakatta biçim, içerik, ölçme ve değerlendirme yönünden de değişikliğe gidildi.

Bakan Tekin’in adaletli ve asla torpile geçit vermeyecek diyerek savunduğu yöntemle atama puanının yüzde 50 KPSS puanı yüzde 50 mülakat puanı alınarak oluşturulacağı söylendi. Fakat bu da ölçme ve değerlendirmenin temel ilkelerinden olan kapsam geçerliliği başta olmak üzere birçok yönden eleştirildi ve sendikalar bunun iptali için mahkemeye başvurdu.

KPSS puanının küsuratının yuvarlanmasına dayanan ve 2018’den beri uygulanan usulün ise bu yıl uygulanmayacağı bizzat Bakan Tekin tarafından belirtildi. KPSS puanı itibarıyla atanacak durumda olan adayların endişelerini artıran da işte bu oldu. Bakan Tekin ise bu süreçte yaptığı açıklamalarla adayların kaygılarını yatıştırmak yerine daha da artırdı.

Çok sayıda soru işaretinin ve belirsizliğin olduğu bir ortamda yapılan mülakat süreci tamamlandı. Ancak üzerinden bir hafta geçmesine karşın sonuçların açıklanmamasıyla başka bir belirsizlik aşamasına geçildi. Resmi açıklama gelmeyince meydan söylentilere kaldı. Kamuoyu ve sosyal medyada “MEB’in mülakat sonuçlarını açıklamak için, sendikaların mülakata yönelik açtığı davanın sonucunu beklediği” iddia edildi.

DAVA SONUCU BEKLENİYOR İDDİASI

Resmi bir kaynak tarafından doğrulanmasa da endişe ve belirsizlik ortamı bu iddiayı büyüttü. Ancak bu iddia, “Davaya rağmen mülakat başlatılıp sürdürüldüğü halde sonuçlarının açıklanmasında neden davanın sonucunun beklendiği”, “Önceki yıllarda sendikalarca açılmış benzer davaların beklenmediği halde bu davanın neden beklendiği”, “AYM başta olmak üzere birçok mahkemenin kararına aldırmayan iktidarın bu davaya da aldırmayacağı” yönündeki birçok görüş karşısında tatmin edici olmaktan uzak kaldı.

Öte yandan belirsizliğe rağmen MEB’in henüz açıklama yapmamış olmasını “Mülakat sürecinin iyi yönetilemediği, Bakan Tekin’in adil olacak demesine karşın adil olmayan sonuçlar ortaya çıktığı, bunlarla ilgili çözümler üretilmeye çalışıldığı” şeklinde yorumlayanlar da var.

Yusuf Tekin'in başında bulunduğu MEB'in mülakata ilişkin aldığı kararlar ve uygulamalar tartışılmaya devam ederken öğretmen adayları sonuçların ve atama takviminin bir an önce açıklanmasını istiyor.