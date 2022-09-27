Anaokulu ve ilkokula uyum sürecinde ebeveynlere öneriler

27 Eylül 2022 Salı, 07:00

Bir çocuğun anaokuluna veya ilkokula başladığı ilk gün hem çocuk hem de ebeveynler için oldukça heyecan vericidir. Çocuklar okulun ilk günüyle birlikte hayatlarının önemli bir sürecine adım atmış olurlar. Bu süreç çeşitli zorlukları da içinde barındırır. Bu zorluklar çocuğun yaşı, önceki deneyimleri ve mizaç özellikleri gibi pek çok farklı etkene göre değişiklik gösterir. Bu sebeple her çocuğun okula uyum süreci birbirinden farklı ve kendine özgüdür.

Çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için ebeveynlerin uygulayabileceği bazı yöntemleri Psikolog Fulin Kurtkaya anlattı.

Kurtkaya'nın açıklamaları şöyle:

"Çocuğunuzu okul hakkında bilgilendirin. Belirsizlik, çocuğunuzda kaygıya neden olabilir. Bu yüzden, çocuğunuzu okul süreci, okul düzeni, okulda geçireceği günler ve okulda bulunan kişiler hakkında detaylı bilgilendirmeniz yararlı olacaktır. Eğer imkânınız varsa okul başlamadan önce çocuğunuzla okulu gezmeniz ve öğretmeniyle tanışmanız uyum sürecine katkıda bulunacaktır. Çocuğunuzla nasıl konuşacağınızı tam olarak bilmiyor veya bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız okula uyum süreci ile ilgili olan hikâye kitaplarından yararlanabilir, çocuğunuza bu kitapları okuyabilirsiniz.

Çocuğunuzu okul rutinine alıştırın. Pek çok alanda uygulanan rutinler çocukların hem sağlıklı büyümesinde hem de güven duygusunun gelişmesinde önemli rol oynar. Okul başlamadan önce, çocuğunuzun uyku ve beslenme düzenini oluşturmaya çalışın. Oluşturduğunuz rutine olabildiğince sadık kalmaya çalışın.

Çocuğunuza sorumluluklarını öğretin. Çocukların okul sınırları içinde mutlaka bazı sorumlulukları olacaktır. Çocuğunuzun okulda yerine getirmesi gereken sorumlulukların bilincinde olması onun okul sürecine daha hızlı adapte olmasını sağlar. Bu yüzden çocuğunuzun öz bakım becerilerini geliştirebilmesi için ona yardımcı olun.

Çocuğunuzla olumlu okul anılarınızı paylaşın. Ebeveynler çocukların gelişim sürecinde en önemli rol modeldir. Bu yüzden, okulun ilk gününde ne hissettiğinizi veya okul sürecinde yaşadığınız olumlu anıları çocuğunuza aktarın. Eğer mümkünse çocuğunuza o zamanlardan olan fotoğraflarınızı gösterebilir onlar üzerinden sohbet edebilirsiniz.

Çocuğunuza tutamayacağınız sözler vermeyin. Çocuğunuzun size ve sürece güvenebilmesi için çocuğunuza karşı dürüst olmanız çok önemlidir. Eğer doğru değilse çocuğunuza ‘Ben seni aşağıda bekliyor olacağım.’ gibi sözler vermeniz çocuğunuzun hayal kırıklığına uğramasına ve sürece olan güveninin azalmasına neden olabilir. Bu yüzden, çocuğunuz için daha zor olacağını düşünseniz bile ona karşı dürüst olmanız ve olacakları açık bir şekilde ona aktarmanız gereklidir.

Okuldan sonra çocuğunuzla sohbet etmek ve oyun oynamak için zaman ayırın. Çocuğunuzun okulda geçirdiği gün hakkında onunla sohbet etmeniz çocuğunuzun duygularını aktarabilmesi için bir alan sağlar. Bu aktarımlar esnasında çocuğunuzu dikkatli bir şekilde dinlemeniz kendini değerli hissetmesine yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, ona her akşam keyifli geçirebileceğiniz bir zaman dilimi ayırın. Bu paylaşımlar onun bu süreci daha kolay atlatmasında faydalı olacaktır.

Çocuğun okula uyum süreci boyunca en önemli etkenlerden biri de ebeveynlerin tutumudur. Ebeveynlerin sakin, anlayışlı ve sabırlı bir tutum sergilemesi çocuğun da okula uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Bu süreçte yaşanabilecek zorlukların doğal ve aynı zamanda geçici olduğunu unutmamak gerekir. Ancak, çocuğunuzun uyum sürecinde yaşadığı zorluklar konusunda destek alması gerektiğini düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun"