Çocuklarının ifadesine ilişkin Reha Muhtar'dan açıklama

25 Eylül 2022 Pazar, 08:00

Oyuncu Deniz Uğur, 13 yaşındaki ikizlerinin babası ve eski kocası Reha Muhtar'ın, kızları M.'ye şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını açıklamıştı.

Muhtar hakkında uzaklaştırma kararı da aldırtan Uğur, "M. babasının önceki cuma günü onu çok kötü dövdüğünü söyledi. Daha sonra M. şikayetinden vazgeçti.

REHA MUHTAR 'İFTİRA' DEMİŞTİ

Muhtar ise Uğur'un açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar" diye karşılık vermişti.

ÇOCUKLAR PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ

Sabah’tan İlker Gezici’nin haberine göre, Uğur, Muhtar'ın uzaklaştırma kararını kaldırtmasından sonra önceki gün avukatıyla ve çocuklarıyla birlikte Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek tekrar koruma istemişti.

Daha önceden anlaşması olduğu için erteleyemediği sinema filminin çekimlerine çocuklarını da götüren Uğur, çocukların da kendisiyle kalmak istediğini, babalarına gitmek istemediklerini belirtmişti.

'BENİ DEMİRLE DÖVEN, ELLERİMİ ISIRAN BABAMDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Deniz Uğur'un çocukları M. ve P., Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde şu ifadeleri verdi:

M. D.: "12 Eylül günü annem beni almaya geldiğinde, ona 1 hafta önce babamın beni dövdüğünü söyledim.

Daha önce de beni dövdüğü için babamdan şikayetçi olmuştum ama ona üzüldüğüm için bu şikayeti geri almıştım. Babam beni 4 yıldır dövüyor.

Ondan nefret ettiğimi düşünüyor, ruh haline göre de bana şiddet uyguluyor.

Çoğunlukla kıyafetlerimin olduğu, görülmeyecek kısımlara tokat ve yumruklar atıyor.

Beni ısırıyor. Daha önce de bardak fırlatmıştı, bir kez de bacağıma demir ile vurmuştu ve bacağım morarmıştı. Geçen hafta da saçımdan tutarak, beni yere yatırdı, kafama vurdu.

Darp sonrası elimde ısırık izleri, morluklar ve vücudumun çeşitli bölgelerinde ağrılar vardı. "S......p gideceksin buradan, yılan, annen de o....u" şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulunuyor.

Kardeşime karşı büyük bir şiddette bulunduğunu görmedim. Sebepsiz yere darp eden bana tehdit ve hakaretlerde bulunan babamdan davacı ve şikayetçiyim"

P. D.: "Yakın tarihlerde babam tarafından darp edilmedim. Yıllar önce M. ile yaramazlık yaptığımızda 3 defa dövdü beni.

Omzuma yumuşak şekilde vurarak ve yine yumuşak şekilde telefon ile kafama vurarak beni darbemişti.

Tüm bu yaşananların ardından Reha Muhtar cephesinden açıklama geldi.

Aile içi şiddet tartışmaların odağındaki Muhtar, Türktime Genel Yayın Yönetmeni Talat Atilla'ya konuştu. Muhtar, kendisine yönelik yaptığı hakaret, iftira ve aşağılamalar nedeniyle eski eşi Deniz Uğur'a 60 bin TL tazminat davası açacağını belirtti

Muhtar, "Bu zamana kadar benimle uğraşanlar şimdi beni tamamen yok etmek istiyorlar" şeklinde açıklamada bulundu.