Ankara’da ders sırasında okulda çalınan ilahiye tepki: İlahi MEB sen laikliği ‘öldürürsün’

Ramazan ayı nedeniyle okullarda yapılan bazı etkinlikler eğitimin nasıl dinselleştiğini gözler önüne serdi. Eğitimcilerden, “Bunlar laikliğin üzerinde tepiniyor” tepkisi geldi.

Ankara’da ders sırasında okulda çalınan ilahiye tepki: İlahi MEB sen laikliği ‘öldürürsün’
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:31

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimi dinselleştirmeyi tüm gücüyle sürdürüyor.

Ramazan ayı başlamadan önce okulda ramazan ayında yapılacak etkinliklerin planlaması yapılmış, okullara yazı gönderilmişti.

Ramazan ayının gelmesiyle okullarda etkinlikler yapılmaya başlandı. Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan bir ortaokulda, öğrencilerin derste bulunduğu sırada ilahi çalındı. Uygulama tepki çekti.

Öğretmenlerin “Ders yapamıyoruz” şikayeti üzerine ilahi kapatıldı. Yine Keçiören’de bulunan bir ilkokulda öğrencilerin davul çalarak ve mani okuyarak çikolata dağıttığı öğrenildi.

'EL ARTIRIYORLAR'

Eğitim Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Melek Aşır konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Aşır, “MEB, okullara "Ramazan ayı" etkinlikleri tavsiyesi göndermekle doyamamış, bunu eksik bulmuş. Şimdi de içerde ders varken ilahi çalıyorlar. El artırarak gidiyorlar” diye konuştu.

‘ORUÇ TUTMA YETERLİLİKLERİ YOK’

İlahi çalınan okulun merkezi bir konumda olduğunu, çevrede çoğunlukla sosyal demokrat ve laik kesimin yaşadığını belirten Aşır, “Daha bu çocukların oruç tutma yeterliliği bile yok. Böyle merkezi bir yerde durum buysa Anadolu'nun ücra köşelerinde kim bilir ne yapıyorlar? Öğretmenlerin çayına, kahvesine bile karışıyorlar. Sanki insanların oruç tutmama gibi bir gerçekliği yok. Bunlar laikliğin üzerinde tepiniyor” değerlendirmelerinde bulundu.


Etiketler: #MEB #ilahi

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