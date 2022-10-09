Ankara'da KPSS heyecanı

09 Ekim 2022 Pazar, 11:56

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu saat 10.15'te başladı. Güvenlik kontrollerinden geçirilen adaylar, saat 10.00'a kadar okullara alındı.

Kimi adaylar, erkenden sınav merkezine giriş yaparken bazı adaylar son dakika sınava yetişmeye çalıştı.

Yanlış sınav merkezine geldiğini fark eden 1 kişi, yakınını sınava getiren bir vatandaş tarafından otomobille sınava gireceği okula yetiştirildi.

2 yıldır sınava hazırlanan kızının kimlik belgesinin yanında olmadığını fark eden Bayram Gedik de koşarak kızının nüfus kayıt örneğini yetiştirdi.

Evrakı eksik olan adaylar ile saati kaçıran adaylar ise kapatılan kapılardan geçemedi.