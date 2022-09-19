KPSS'de yine sorular aynı çıktı iddiası: 'Herhangi bir yayınevinin sorularıyla aynı mıdır?'

19 Eylül 2022 Pazartesi, 15:19

ÖSYM’nin 31 Temmuz’da yaptığı KPSS, sorularından bazılarının bir yayınevinin daha önce düzenlediği deneme sınavlarında sorulanlarla aynı olduğu iddiası üzerine iptal edilmiş, sınav dün yeniden yapılmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, bugün yaptığı açıklama, tekrarlanan sınavda sorulan sorulardan bazılarının, yayınevlerince hazırlanan sorulara benzediği ileri sürdü.

ÖSYM'nin dün yayınladığı soru kitapçığını inceleyen Kaya, şunları söyledi:

“KPSS sınavları yapıldı. 31 Temmuz’da yapılan sınavda usulsüzlük olduğu ve soruların çalındığı tespit edildiği için hem sınav iptal edildi hem ÖSYM Başkanı görevden alındı, yerine bir başkan atandı. İlginçtir, Devlet Denetleme Kurumu’nda, savcılıkta, 1 milyon 600 bin kişinin umudunu çalanlarla ilgili şu ana kadar herhangi bir somut bilgi ve belge açığa çıkmış değil. Yeni bir sınav yapıldı.

"BU SORULAR HERHANGİ BİR YAYINEVİNİN SORULARIYLA AYNI MIDIR, DEĞİL MİDİR?”

Sınav yapılmadan önce ÖSYM Başkanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak yetkilileri uyarmıştım; 48 günde hazırladığınız sorular gençlerin kaderiyle oynayacak boyutta olmasın diye, sorular bir başkalarına benzemesin diye. Çok ağır sorular sorulduğunu biliyorum. Bu bir yana, şu soruları kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu sorulara ÖSYM’nin ve ilgili kurulların yanıt vermesi lazım. 2. soru, 31. soru, 32. soru, 52. soru, 57. soru, 60. soru herhangi bir yayınevinin sorularıyla aynı mıdır, değil midir? Bu sorulara açıklık getirilmesini istiyorum. Bu, benim ve sınav girenlerin tespit ettikleri.

Tespit edemediklerimizin de olduğunu biliyorum. Buradan sınava girenlere de bir çağrı yapıyorum; daha önce karşılaştığınız sorularla ÖSYM’nin soruları arasında aynılık varsa lütfen bize ulaştırın. Devlet Denetleme Kurulu raporunuz ne oldu? Ankara Cumhuriyet Savcılığı, suç duyurusunda bulunmuştuk, soruşturmanın neticesi nedir? ÖSYM Başkanı, sen göreve geldikten sonra bu soruları kimler ve nasıl hazırladı? Kamuoyu bunları bilmek istiyor. Bir kez daha gençlerimizin umudu çalınmasın istiyoruz. Bu konuda yetkilileri sorumlu davranmaya ve göreve davet ediyoruz.”