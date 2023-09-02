Ankara'da okul servisi ücretleri cep yakıyor!

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 04:21

Okulların açılması için geri sayım başlarken velileri de “okul servisi telaşı” sardı. Servis firmalarının velilerden istediği astronomik ücretler ise cep yakıyor. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), başkentte okul servis taşıtlarında uygulanacak tarifeyi yayımladı.

Bu tarifeye göre 2024 eğitim öğretim yılında servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık ilave 325 lira alınacak. Rehber personel giderleri içinse öğrenci başına azami 450 lira ücret istenecek.

TARİFEYE UYMUYORLAR

ANKESOB’un belirlediği tarife bile velileri zorlarken, bazı firmalar ANKESOB’a değil ATO’ya üye oldukları gerekçesiyle bu tarifeye uymuyor. ATO’ya bağlı şirketler, velilerden ANKESOB’un yayımladığı tarifenin 2 ile 5 katına kadar ücret istiyor. ODTÜ Vakıf Okulları, ANKESOB’un en uzak mesafe için 15 bin 410 TL belirlemesine karşın 38 bin 750 TL servis ücreti isterken TED Koleji de 90 bin TL’nin üzerinde ücretler belirlemiş durumda.

ATO yetkilileri ise 2 yıl önce tarife yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME’ye devredildiğini belirtiyor. Ancak ATO’nun yazılı taleplerine rağmen ABB UKOME’nin henüz bu içerikte bir tarife yayımlamadı kaydediliyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin tarifesine göre en uzak mesafe için 20 bin 141 TL belirlenmiş durumda.