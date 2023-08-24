Yayınlanma: 24.08.2023 - 17:31

Güncelleme: 24.08.2023 - 17:31

Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı.

Buna göre, Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.

15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.