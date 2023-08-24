Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı
Ankara'da okul servis ücretlerine yapılan zam oranı belli oldu. Yeni tarife için ortalama yüzde 70'lik bir artış yapıldı.
Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı.
Buna göre, Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.
15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.
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