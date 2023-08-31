İstanbul’da okul servislerinde yeni dönem

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:43

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:57

Okulların açılması için artık geri sayıma başlandı. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapmaya hazırlanırken, okul servisleri de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde veliler servis konusunda sorunlar yaşarken, yeni dönemde benzer sıkıntıların yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Ağustos ayı olağan toplantısında servis taşımacılığına yeni düzenleme getiren öneri görüşülecek. İBB’nin önerisiyle ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin üzerinde istenen ücretlerin oluşturduğu mağduriyet giderilecek.

HESAPLAMA KİLOMETRE ÜZERİNDEN

Mevcut UKOME kararına göre servis taşımacılığı ücreti hesaplaması kilometre olarak tek gidiş üzerinden hesaplanıyor. Bu tarifede yer alan ücretler azami tutar olup tarifenin dışında ücret talep edilemiyor. Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servisleri kapsıyor. İlgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden yıl içinde yapılan geziler, özel ferdi kaza sigortaları, koltuk sayısından az öğrenci taşınması talepleri, lüks sınıf ve yüksek modelli araç kullanılması talepleri, özel ambulans anlaşması talepleri, hiçbir şekilde bu tarifeyle ilişkilendirilemiyor.

VELİ İSTEDİĞİ SERVİSİ SEÇEBİLECEK

Özellikle özel eğitim kurumlarında çeşitli mazeretlerle, ek hizmetler gerekçe gösterilerek UKOME tarafından belirlenen okul servis taşımacılığı tarifesinin çok üzerinde ücretler talep ediliyor. İBB, veliler ve öğrencilerin bu mağduriyetini gidermek için yeni düzenleme getiriyor. UKOME’de görüşülecek öneriyle mevcutta kilometreye göre belirlenen ancak ek konfor hizmetleri nedeniyle farklı tarife uygulayanlardan, UKOME standartlarında da hizmet vermesi istenecek. UKOME tarafından belirlenen standardın üstünde hizmet veren servis taşımacısı, standart tarife için gelen talepleri de karşılamakla yükümlü olacak. Veliler dilediğini tercih edecek.