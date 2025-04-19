O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?
Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması yeni bölüm tarihini gündeme taşıdı. Peki, O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?
O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırırken, programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?
O SES TÜRKİYE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU?
Son olarak 29 Mart'ta ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölüm tarihine ilişkin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Henüz yayın akışında görünmese de O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.
TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 19 NİSAN
06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları
16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
03:30 Yabancı Sinema
Etiketler: #O Ses Türkiye #TV8
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