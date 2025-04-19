O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

Cumartesi akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması yeni bölüm tarihini gündeme taşıdı. Peki, O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 19:32

O Ses Türkiye'nin yayın akışında yer almaması izleyicilerde merak uyandırırken, programın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, O Ses Türkiye bu akşam yok mu? O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

O SES TÜRKİYE BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU?

Son olarak 29 Mart'ta ekranlara gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölüm tarihine ilişkin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Henüz yayın akışında görünmese de O Ses Türkiye 19 Nisan Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak.

TV8 KANAL YAYIN AKIŞI 19 NİSAN

06:00 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Yabancı Sinema / Tren Soyguncuları

16:15 Yabancı Sinema / Onları Yükseğe As

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Gazete Magazin

03:30 Yabancı Sinema


Etiketler: #O Ses Türkiye #TV8

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