Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 20 Nisan 2025 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 20 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:18

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Nisan'da meydana gelen depremler...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.22 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Muğla'nın Datça ilçesine 125.47 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yerin 18.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.

20 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.20 08:17:34  37.3163   37.0295        5.4      -.-  2.8  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             

2025.04.20 08:07:51  39.2577   28.9975        5.4      -.-  2.6  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.04.20 07:52:28  39.2352   28.9837       14.8      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 07:42:41  39.2483   29.0065       11.5      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.04.20 07:30:38  39.2623   28.9807        5.3      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 06:49:44  39.2575   28.9853       12.8      -.-  1.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 06:34:51  39.2667   28.9718       10.6      -.-  1.8  -.-   KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)                          

2025.04.20 06:34:40  38.5987   39.5373        4.7      -.-  2.5  -.-   DEGIRMENONU-(ELAZIG)                              

2025.04.20 06:20:57  39.1035   36.0983        4.8      -.-  1.6  -.-   KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)                          

2025.04.20 06:09:43  38.7987   38.7800        4.6      -.-  2.1  -.-   CALIK-KEBAN (ELAZIG)                              

2025.04.20 06:00:02  39.2527   29.0040       15.2      -.-  1.3  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                              

2025.04.20 05:54:43  39.2382   29.0008       12.7      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 05:38:37  39.2610   28.9955        6.4      -.-  2.5  -.-   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.04.20 05:36:11  35.7483   25.4433       16.1      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2025.04.20 05:21:56  38.5508   28.2080        5.0      -.-  1.7  -.-   TAYTAN-SALIHLI (MANISA)                           

2025.04.20 05:14:50  38.5953   40.3275        7.9      -.-  1.8  -.-   SERVI-GENC (BINGOL)                               

2025.04.20 05:06:58  40.0670   35.7583        2.1      -.-  1.9  -.-   YAVUHASAN-KADISEHRI (YOZGAT)                      

2025.04.20 04:34:46  39.2575   28.9828        6.9      -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 04:23:38  39.2355   29.0265       14.3      -.-  1.6  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.04.20 04:22:20  39.2475   28.9772       11.6      -.-  1.8  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 04:18:02  39.2628   28.9832        5.4      -.-  3.3  3.1   YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)                         

2025.04.20 04:16:44  39.2485   28.9878       11.8      -.-  2.1  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 03:50:16  39.2585   28.9710        5.4      -.-  2.2  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 03:47:22  39.2540   28.9845        9.6      -.-  2.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 03:43:55  39.2477   29.0008       10.6      -.-  1.9  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 03:36:42  39.2610   28.9802        9.1      -.-  2.4  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 03:33:35  39.2002   28.9580        5.2      -.-  1.3  -.-   HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)                          

2025.04.20 03:32:55  39.2540   29.0298        2.0      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.04.20 03:32:17  39.2433   29.0590       18.6      -.-  1.8  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)                         

2025.04.20 03:29:40  39.2210   28.9868       12.6      -.-  2.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 03:28:19  39.2593   28.9707        5.4      -.-  3.4  3.3   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)                           

2025.04.20 03:08:46  38.1235   38.5133        5.4      -.-  3.2  3.2   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

2025.04.20 02:47:30  37.7190   30.1623       20.2      -.-  1.3  -.-   CENDIK-(BURDUR)                                   

2025.04.20 02:14:46  38.3798   26.8377       11.0      -.-  1.6  -.-   GUZELBAHCE (IZMIR)                                

2025.04.20 01:59:32  38.9608   26.1028        4.0      -.-  2.1  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2025.04.20 01:48:25  40.3238   34.3945        1.0      -.-  2.0  -.-   KALEDERE-SUNGURLU (CORUM)                         

2025.04.20 01:46:39  36.7327   36.1050        7.8      -.-  1.4  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             

2025.04.20 01:24:56  38.4357   37.3927       16.2      -.-  1.5  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2025.04.20 01:13:20  40.0462   23.3397       13.3      -.-  3.6  3.8   YUNANISTAN                                        

2025.04.20 00:50:11  35.0960   37.6568        5.0      -.-  3.0  -.-   SURIYE                                            

2025.04.20 00:40:13  40.5010   26.3723       20.0      -.-  2.2  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2025.04.20 00:25:49  39.0085   26.1180        9.8      -.-  2.0  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 

2025.04.20 00:10:30  37.0463   35.6190       12.3      -.-  1.6  -.-   CAMLICA-SARICAM (ADANA)    


Etiketler: #deprem mi oldu #son deprem #Son depremler

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