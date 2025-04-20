Muğla'da deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 20 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 20.04.2025 - 09:18

Güncelleme: 20.04.2025 - 09:59

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 20 Nisan'da meydana gelen depremler...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 09.22 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Muğla'nın Datça ilçesine 125.47 kilometre mesafede gerçekleşen deprem, yerin 18.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.

20 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.20 08:17:34 37.3163 37.0295 5.4 -.- 2.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2025.04.20 08:07:51 39.2577 28.9975 5.4 -.- 2.6 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 07:52:28 39.2352 28.9837 14.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 07:42:41 39.2483 29.0065 11.5 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 07:30:38 39.2623 28.9807 5.3 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 06:49:44 39.2575 28.9853 12.8 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 06:34:51 39.2667 28.9718 10.6 -.- 1.8 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 06:34:40 38.5987 39.5373 4.7 -.- 2.5 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG)

2025.04.20 06:20:57 39.1035 36.0983 4.8 -.- 1.6 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS)

2025.04.20 06:09:43 38.7987 38.7800 4.6 -.- 2.1 -.- CALIK-KEBAN (ELAZIG)

2025.04.20 06:00:02 39.2527 29.0040 15.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 05:54:43 39.2382 29.0008 12.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 05:38:37 39.2610 28.9955 6.4 -.- 2.5 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 05:36:11 35.7483 25.4433 16.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

2025.04.20 05:21:56 38.5508 28.2080 5.0 -.- 1.7 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA)

2025.04.20 05:14:50 38.5953 40.3275 7.9 -.- 1.8 -.- SERVI-GENC (BINGOL)

2025.04.20 05:06:58 40.0670 35.7583 2.1 -.- 1.9 -.- YAVUHASAN-KADISEHRI (YOZGAT)

2025.04.20 04:34:46 39.2575 28.9828 6.9 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 04:23:38 39.2355 29.0265 14.3 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2025.04.20 04:22:20 39.2475 28.9772 11.6 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 04:18:02 39.2628 28.9832 5.4 -.- 3.3 3.1 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 04:16:44 39.2485 28.9878 11.8 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 03:50:16 39.2585 28.9710 5.4 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 03:47:22 39.2540 28.9845 9.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 03:43:55 39.2477 29.0008 10.6 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 03:36:42 39.2610 28.9802 9.1 -.- 2.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 03:33:35 39.2002 28.9580 5.2 -.- 1.3 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 03:32:55 39.2540 29.0298 2.0 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2025.04.20 03:32:17 39.2433 29.0590 18.6 -.- 1.8 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)

2025.04.20 03:29:40 39.2210 28.9868 12.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 03:28:19 39.2593 28.9707 5.4 -.- 3.4 3.3 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)

2025.04.20 03:08:46 38.1235 38.5133 5.4 -.- 3.2 3.2 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2025.04.20 02:47:30 37.7190 30.1623 20.2 -.- 1.3 -.- CENDIK-(BURDUR)

2025.04.20 02:14:46 38.3798 26.8377 11.0 -.- 1.6 -.- GUZELBAHCE (IZMIR)

2025.04.20 01:59:32 38.9608 26.1028 4.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2025.04.20 01:48:25 40.3238 34.3945 1.0 -.- 2.0 -.- KALEDERE-SUNGURLU (CORUM)

2025.04.20 01:46:39 36.7327 36.1050 7.8 -.- 1.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY)

2025.04.20 01:24:56 38.4357 37.3927 16.2 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

2025.04.20 01:13:20 40.0462 23.3397 13.3 -.- 3.6 3.8 YUNANISTAN

2025.04.20 00:50:11 35.0960 37.6568 5.0 -.- 3.0 -.- SURIYE

2025.04.20 00:40:13 40.5010 26.3723 20.0 -.- 2.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.04.20 00:25:49 39.0085 26.1180 9.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2025.04.20 00:10:30 37.0463 35.6190 12.3 -.- 1.6 -.- CAMLICA-SARICAM (ADANA)