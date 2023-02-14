AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme 2023 ne zaman? AÖF bahar dönemi kayıtları başladı mı?

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 17:59

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 18:01

AÖF üzerinden eğitim hayatlarını sürdüren öğrenciler için kayıt yenileme dönemi bugün başlayacaktı ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem nedeniyle kayıt tarihleri değişmesi bekleniyordu.

AÖF KAYIT YENİLEME ERTELENDİ Mİ?

AÖF tarafından geçtiğimiz aylarda paylaşılan akademik takvime göre bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında yapılacaktı.

Yayınlanan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirilebilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

AÖF AÇILIMI NEDİR?

AÖF kısaltmasının açılımı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'dir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

30 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti