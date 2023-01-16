2023 AÖF sınava giriş yerlerine nasıl bakılır? 2023 AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınava giriş yerleri açıklandı. Peki, 2023 AÖF sınava giriş yerlerine nasıl bakılır? 2023 AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu sınavlarına giriş yerleri yayımlandı. Adaylar, ''2023 AÖF sınava giriş yerlerine nasıl bakılır? 2023 AÖF güz dönemi final sınavları ne zaman?'' sorularını sıklıkla aratıyor. İşte ayrıntılar...
2023 AÖF SINAVA GIRIŞ YERLERINE NASIL BAKILIR?
2023 AÖF sınava giriş yerleri açıklandı. Adayların sınava giriş belgeleri hakkında Anadolu Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: ''2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.''
2023 AÖF GÜZ DÖNEMI FINAL SINAVLARI NE ZAMAN?
2023 AÖF güz dönemi final sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihlerinde sınav merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.
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