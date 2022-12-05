AÖF Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı? AÖF Açıköğretim sınavları ne zaman?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 14:11

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için sınava giriş yerleri merakla bekleniyor. Adaylar, sınava giriş belgelerini almak için ''AÖF Açıköğretim sınav yerleri açıklandı mı?'' sorusunu araştırıyor. İşte ayrıntılar...

AÖF AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 10-11 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

AÖF AÇIKÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları için sınava giriş yerleri henüz açıklanmadı.